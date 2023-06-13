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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Jorge Jesus'la yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken adaylar arasında gösterilen Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi.

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  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyon olarak yıllar süren kupa hasretine son veren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. 
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    Yeni sezonun ilk transferini Ryan Kent'i kadrosuna katarak gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde şu anki ana gündemi ise teknik direktör konusu...
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörü bir an önce belirlemek için kolları sıvadı.
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan teknik adamlardan sessizliğini bozan ilk isim Sergen Yalçın oldu.
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    Başarılı çalıştırıcı, hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili olarak Sports Digitals'e yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübe yeşil ışık yaktı. 
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    "OTURUR KONUŞURUZ"

    50 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Ama teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz" ifadesini kullandı. 
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    AVCI, MONTELLA VE LUCESCU...

    Fenerbahçe'de Sergen Yalçın dışında teknik direktörlük görevi için  3 isim daha öne çıkıyor. 
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı, Adana Demirspor'u tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan Vincenzo Montella ve Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan A Milli Takım'ın eski hocası Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin teknik direktö adayları arasında yer alıyor. 
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

    Sarı-lacivertliler, birkaç gün içinde söz konusu adaylar arasından kararını verecek ve takımın yeni teknik direktörünü açıklayacak.

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