Sergen Yalçın'dan yeni tandem!
Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın savunmada ise yine değişikliğe gitti. Yalçın'ın Kocaelispor maçında kullandığı tandemi derbide de tercih edeceği ifade edildi
Beşiktaş, Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Kocaelispor'u evinde 3-1 mağlup etti.
Kayserispor maçının ardından Beşiktaş'ta hücum bölgesinde ideal kadroyu sahaya süren teknik direktör Sergen Yalçın, savunmada ise yine değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, Kocaelispor maçında da farklı bir stoper tandemi oluşturdu. Emirhan Topçu-Djalo ikilisini ilk 11'de değerlendiren Yalçın, böylece beşinci müsabakasında 4 farklı stoper ikilisi kullanmış oldu.
Felix Uduokhai, Yalçın döneminde ilk kez kulübeye çekildi. Emirhan ve Djalo görevini başarıyla yaparken, Beşiktaş galip geldi.
Galatasaray derbisinde de yine aynı tercihin gelebileceği ifade edildi.