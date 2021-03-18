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Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'inde 10 isim belli

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisi planı netleşiyor. Başarılı çalıştırıcı, ligdeki Başakşehir maçındaki 11'den sadece sol bekte değişiklik yapabilir

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe 11'inde 10 isim belli
10'u belli!
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Süper Lig'in 31. haftasında derbi mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar bugün yapılacak idmanla başlayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kritik maçta ligdeki Başakşehir maçına benzer bir 11'le sahada olması beklenirken tek değişiklik sol bekte olabilir. Yalçın'ın N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz konusunda kararsız olduğu ifade edilirken Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin ve Aboubakar'ın dev maçta forma giyeceği kaydedildi.

RIDVAN SAKATLIKTAN DÖNDÜ AMA...

Rıdvan'ın sakatlığında formayı devralan N'Sakala, oynadığı maçlarda zaman zaman yaptığı hatalarla aksarken, Rıdvan Yılmaz ise sakatlıktan sonra çıktığı Başakşehir kupa maçında tam hazır bir görüntü vermemişti.

ABOUBAKAR'DA SORUN YOK

Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlık yaşayıp devre arasında tedbir amaçlı kenara gelen Aboubakar'ın yapılan son kontrollerinde de herhangi bir soruna rastlanmadığı ve derbide forma giyebileceği kaydedildi.

CENK TOSUN KADRODA

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sakatlığını tam olarak atlatırken yaptığı ekstra çalışmalarla da idman eksiğini kapatıyor. Golcü oyuncunun derbide kadroda olması ve maçın gidişatına göre sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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