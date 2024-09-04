Sergio Oliveira Olympiakos'a transfer oldu
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Oliveira, Yunanistan'dan Olympiakos'a imza attı.
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Sergio Oliveira'nın Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olduğu açıklandı.
Olympiakos'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Oliveira burada! Olympiakos ailesine hoş geldin, Sergio!"
2022 Temmuz'da Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Oliveira, sarı kırmızılılar ile iki kere şampiyonluk sevinci yaşarken bir kere de Süper Kupa sevinci yaşadı.
Toplamda da 58 kere sarı kırmızılı formayı giyen oyuncu 6 gol atarken 7 de asist yapmıştı.