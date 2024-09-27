Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı! Serhat Akın sağlık durumu nasıl?
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar." ifadelerini kullandı. Olay sonrası Fenerbahçe'den açıklama geldi. Kulüp yaptığı paylaşımda, "Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." dedi. Peki, Serhat Akın kimdir, olay nasıl gerçekleşti ve Akın'ın sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da bir program çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Akın sosyal medya hesabından saldırıyı duyurdu ve "Son sözümüz Fenerbahçe." dedi. Peki, Serhat Akın kimdir, olay nasıl gerçekleşti ve sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...
SERHAT AKIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI!
Eski milli futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı.
SERHAT AKIN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Program çıkışı saldırıya uğradığını açıklayan Serhat Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Program çıkışı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan eski futbolcu hastaneye götürüldü.
Eski milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
TUNCAY ŞANLI, AKIN'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, uğradığı silahlı saldırı sonrası ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akını hastanede ziyaret etti. Şanlı, eski milli futbolcu Akının tedavi gördüğü Ataşehirdeki özel hastaneye geldi. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanlı, şunları söyledi:
"Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur." Şanlı, açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Fenerbahçe, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
SERHAT AKIN KİMDİR?
Serhat Akın, 10 yaşında 1991 yılında Almanya’da Karlsruher takımının alt yapısına girerek futbola başladı. 2000 yılına kadar burada futbol oynayan Serhat, 2000 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına yükseldi. Fenerbahçe takımının ardından da RSC Anderlecht’e transfer oldu. 2006-2007 futbol sezonunda Almanya’nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer edildi, bir sonraki sezon yine RC Anderlecht takımına geri dönüş yaptı.
SERHAT AKIN HAYATI VE KARİYERİ
15 Ağustos 2008 tarihinde ise Süper Lig’e yeni dahil olmuş olan Kocaelispor ile anlaşma sağladı. 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ligin 15. Haftasına gelindiğinde ise Kocaelispor’dan parasını alamadığı için ve beklediği ilgiyi tam olarak göremediği için yapılan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etti. Ligin takımlarından olan Beşiktaş ve Kayserispor kendisiyle ilgilenmiştir fakat Serhat Akın, Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.