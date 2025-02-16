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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Serhat Sütlü: Oyuncuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları memnun ediyor - Kasımpaşa Haberleri

        Serhat Sütlü: Oyuncuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları memnun ediyor

        Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz felsefe değişikliği oyuncuların buna uyum sağlamaları bizi memnun ediyor. Hatalarımızı en aza indirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 16.02.2025 - 22:58
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        "Oyuncular, felsefe değişikliğine uyum sağladı"
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        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa konuk olduğu Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu.

        Sütlü, "Biz Kasımpaşa olarak skor olarak istediğimizi alamasak da oyun içinde beklentilerimizin yüzde 70’i gerçekleşmiş oldu. Ön alan baskımız, aut başlangıçlarındaki başlangıçlar Fenerbahçe’nin yüksek toplar kullanmasına sebep oldu. Şu an ligin en formda takımı ile oynuyorsunuz. Yapmış olduğunuz basit hatalar gol olarak dönüyor. Oyuncularımızın hepsine teşekkür diyoruz. Yapmış olduğumuz felsefe değişikliği oyuncuların buna uyum sağlamaları bizi memnun ediyor. Hatalarımızı en aza indirerek yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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