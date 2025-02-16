Serhat Sütlü: Oyuncuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları memnun ediyor

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa konuk olduğu Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu.

Sütlü, "Biz Kasımpaşa olarak skor olarak istediğimizi alamasak da oyun içinde beklentilerimizin yüzde 70’i gerçekleşmiş oldu. Ön alan baskımız, aut başlangıçlarındaki başlangıçlar Fenerbahçe’nin yüksek toplar kullanmasına sebep oldu. Şu an ligin en formda takımı ile oynuyorsunuz. Yapmış olduğunuz basit hatalar gol olarak dönüyor. Oyuncularımızın hepsine teşekkür diyoruz. Yapmış olduğumuz felsefe değişikliği oyuncuların buna uyum sağlamaları bizi memnun ediyor. Hatalarımızı en aza indirerek yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.