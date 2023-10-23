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        Haberler Spor Futbol Fransa Serie A'da Milan'ın puan kaybının ardından yeni lider Inter oldu - Futbol Haberleri

        Serie A'da Milan'ın puan kaybının ardından yeni lider Inter oldu

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:22
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        Yeni lider Inter oldu
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        İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        Milan kaybetti, Inter zirveye yerleşti

        Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan Serie A'da, Inter deplasmanda Torino'yu 3-0 mağlup etti. İtalya ekibinin golleri, 59. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Lautaro Martinez ve 90+5. dakikada penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.

        Milan ise Malick Thiaw'ın 40. dakikada kırmızı kart görmesiyle büyük kısmını 10 kişi götürdüğü maçta, konuk ettiği Juventus'a 63. dakikada Manuel Locatelli'nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Bu sezon ikinci kez kaybeden Milan, liderlik koltuğunu da Inter'e bıraktı.

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        Son şampiyon Napoli, konuk olduğu Verona'yı 3-1 yendi. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Matteo Politano, 43. ve 55. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

        Bu sezon zirve yarışına dahil olan takımlardan Fiorentina, Empoli'yi bu akşam TSİ 21.45'te ağırlayacak.

        Serie A'nın 9. haftası sonunda, 22 puanlı lider Inter'i, 21 puanlı Milan, 20 puanlı Juventus, 17'şer puanlı takımlardan bir maçı eksik Fiorentina ve Napoli takip etti.

        Premier Lig' de Manchester City maç fazlasıyla liderliği devraldı

        Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de ise Manchester City, konuk ettiği Brighton Hove Albion'u 2-1 mağlup etti. Son şampiyon, 7. dakikada Julian Alvarez ve 19. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle sahadan zafer ayrıldı. Konuk ekibin tek golü 73. dakikada Ansu Fati'den geldi.

        Son dönemin formda ekibi Arsenal ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede Chelsea deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Chelsea'de penaltıdan Cole Palmer ile Mykhailo Mudryk, Arsenal'de Declan Rice ile Leandro Trossard ağları sarstı.

        "Merseyside" derbisinde Liverpool, ilki penaltıdan olmak üzere 75. ve 90+7. dakikalarda Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle, konuk ettiği Everton'ı 2-0'la geçti.

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        Tottenham ise bu akşam konuk edeceği Fulham'ı yenmesi halinde, Manchester City'ye devrettiği liderlik koltuğuna yeniden oturacak.

        Ligin 9. haftası sonunda 21 puanlı takımlardan averaj farkıyla Manchester City lider, Arsenal ikinci, 20'şer puanlı takımlardan Liverpool üçüncü, bir maçı eksik Tottenham dördüncü sırada yer alıyor.

        LaLiga'da Real Madrid, haftayı 1 puanla kapattı

        LaLiga'nın 10. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 74. dakikada David Alaba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Real Madrid ise 78. dakikada Daniel Carvajal'ın golüyle maçtan puanla ayrıldı.

        Sezonun sürpriz ekibi Girona, konuk ettiği Almeria'yı 5-2 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

        Zirvenin güçlü adaylarından Barcelona da ağırladığı Athletic Bilbao'yu 1-0 yendi. Katalan ekibinde 80. dakikada 17 yaşındaki Marc Guiu, fileleri havalandırdı.

        Atletico Madrid, Fransız yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'ın bir penaltıdan olmak üzere "hat-trick" yaptığı maçta, konuk olduğu Celta Vigo'yu 3-0'la geçti.

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        LaLiga'da 25 puanla zirvenin sahibi Real Madrid'i, aynı puanla Girona, 24 puanla Barcelona, bir maçı eksik 22 puanla Atletico Madrid izledi.

        Bundesliga'da Bayer Leverkusen kazanmaya devam ediyor

        Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasına lider giren Bayer Leverkusen, Wolfsburg deplasmanından Jeremie Frimpong ile Alejandro Grimaldo'nun golleriyle 2-1 galip ayrılarak zirvede yer almaya devam etti.

        Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart ise Union Berlin deplasmanından 3-0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Bayern Münih, konuk olduğu Mainz 05 karşısında 3 puanı, 3-1'lik skorla aldı. Konuk ekibin gollerini, 11. dakikada Kingsley Coman, 16. dakikada Harry Kane, 59. dakikada Leon Goretzka kaydetti.

        Borussia Dortmund da ağırladığı Werder Bremen'i 1-0'la geçti.

        Bundesliga'da namağlup Bayer Leverkusen 22, Stuttgart 21, Bayern Münih ile Borussia Dortmund 20'şer puanla ilk dört sırayı paylaştı.

        Monaco geriden gelerek kazandı

        Liderlik yarışına birçok takımın dahil olduğu Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında, Monaco, geriye düştüğü mücadelede ağırladığı Metz'i 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Metz, 4. dakikada Lamine Camara'nın golüyle öne geçti. Monaco ise 42. ve 55. dakikalarda Aleksandr Golovin'in ağları sarsmasıyla maçtan galip ayrıldı.

        Nice, ağırladığı Olimpik Marsilya'yı Evann Guessand'ın golüyle 1-0 yendi.

        Zirve yarışına dahil olmaya devam eden Paris Saint-Germain (PSG) ise konuk ettiği Strasbourg'u 3-0 mağlup etti. Paris ekibine galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 31. dakikada Carlos Soler ve 77. dakikada Fabian Ruiz attı.

        Ligue 1'de 20 puanlı Monaco lider, 19 puanlı Nice ikinci, 18 puanlı PSG üçüncü, 15 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.

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