Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Şerif Gören son sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? Şerif Gören filmleri ve biyografisi

        Şerif Gören son sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Türk film yönetmeni ve senarist Şerif Gören hayatı ile son günlerde en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. Ay Büyürken Uyuyamam, Amerikalı, Yol, Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Şerif Gören evinde düşerek başını yere çarparak beyin kanaması geçirmişti. Gören'in son durumu merak edilirken sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu biliniyor. Peki Şerif Gören sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şerif Gören biyografisi ve hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ünlü yönetmen Şerif Gören sağlık durumu merak ediliyor. Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı. Sevenleri son sağlık durumuna ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki Şerif Gören son sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şerif Gören filmleri ve biyografisi

        2

        ŞERİF GÖREN SON SAĞLIK DURUMU

        Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı. Evinde düşerek başını yere çarpan Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

        Şerif Gören'in 6 dakika boyunca duran kalbi, oğlu Mehmet Gören tarafından çağrılan ambulansta tekrar çalıştırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Gören, dün uyandırılacak tepki verip - vermeyeceği test edilecekti.

        Ne var ki doktorları, uyandırma işlemini önümüzdeki haftaya erteledi. Bunun nedeni, Şerif Gören'de beklenen iyileşme gözlenmediği, sağlık durumunun ciddiyetini koruması. Kalbinin 6 dakika durması, beyninde yüksek ölçüde hasara yol açmış olabileceğinden endişe edilirken, geçmişteki kalp ameliyatı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanması, riski azaltmış olması umudu taşıyor.

        Türk sinemasının bol ödülü, 80 yaşındaki yönetmeni Şerif Gören'in yönettiği 'Yol', 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanmıştı. Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

        3

        ŞERİF GÖREN KİMDİR?

        Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.

        1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.

        1968'de Mehmet Aslan'ın 'Hakanların Savaşı'nda ilk kez yönet­men yardımcılığı yapan, bu alanda kendini geliştiren Şerif Gören; Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan, Osman Seden gibi yönetmenlerle çalıştı.

        Şerif Gören, 1974'te, çekimin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine 'Endi­şe'nin yö­netmenliğini üstlendi. Bu ilk filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Gören, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı 'Yol' ile Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanarak büyük başarı elde etti.

        Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden olan Şerif Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

        4

        Filmografisi

        Filmler

        Yönetmen olarak

        1970: Canlı Hedef

        1970: Piyade Osman

        1971: İbret

        1971: Kaçaklar

        1971: Vurguncular

        1974: Endişe

        1975: Köprü

        1976: Darbe

        1976: Deprem

        1976: Taksi Şoförü

        1977: İstasyon

        1977: Nehir

        1978: Derdim Dünyadan Büyük

        1978: Derviş Bey

        1978: Evlidir Ne Yapsa Yeridir

        1978: Gelincik

        1979: Almanya Acı Vatan

        1979: Aşkı Ben mi Yarattım

        1980: Kır Gönlünün Zincirini

        1981: Feryada Gücüm Yok

        1981: Herhangi Bir Kadın

        1981: Yol

        1982: Alişan

        1982: Tomruk

        1983: Derman

        1983: Güneşin Tutulduğu Gün

        1984: Firar

        5

        1984: Gizli Duygular

        1984: Güneş Doğarken

        1985: Kurbağalar

        1985: Yılanların Öcü

        1986: Adem ile Havva

        1986: Beyoğlu'nun Arka Yakası

        1986: Kan

        1986: Sen Türkülerini Söyle

        1986: Umut Sokağı

        1987: Katırcılar

        1987: On Kadın

        1987: Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

        1988: Polizei

        1990: Abuk Sabuk 1 Film

        1993: Amerikalı

        2011: Ay Büyürken Uyuyamam

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"