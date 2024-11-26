Şerif Gören son sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?
Türk film yönetmeni ve senarist Şerif Gören hayatı ile son günlerde en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. Ay Büyürken Uyuyamam, Amerikalı, Yol, Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Şerif Gören evinde düşerek başını yere çarparak beyin kanaması geçirmişti. Gören'in son durumu merak edilirken sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu biliniyor. Peki Şerif Gören sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şerif Gören biyografisi ve hakkında bilgiler
Ünlü yönetmen Şerif Gören sağlık durumu merak ediliyor. Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı. Sevenleri son sağlık durumuna ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki Şerif Gören son sağlık durumu nasıl? Şerif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şerif Gören filmleri ve biyografisi
ŞERİF GÖREN SON SAĞLIK DURUMU
Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra Cihangir'deki evine dönen ünlü yönetmen Şerif Gören, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı. Evinde düşerek başını yere çarpan Şerif Gören'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Şerif Gören'in 6 dakika boyunca duran kalbi, oğlu Mehmet Gören tarafından çağrılan ambulansta tekrar çalıştırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Gören, dün uyandırılacak tepki verip - vermeyeceği test edilecekti.
Ne var ki doktorları, uyandırma işlemini önümüzdeki haftaya erteledi. Bunun nedeni, Şerif Gören'de beklenen iyileşme gözlenmediği, sağlık durumunun ciddiyetini koruması. Kalbinin 6 dakika durması, beyninde yüksek ölçüde hasara yol açmış olabileceğinden endişe edilirken, geçmişteki kalp ameliyatı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanması, riski azaltmış olması umudu taşıyor.
Türk sinemasının bol ödülü, 80 yaşındaki yönetmeni Şerif Gören'in yönettiği 'Yol', 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanmıştı. Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.
ŞERİF GÖREN KİMDİR?
Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.
1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.
1968'de Mehmet Aslan'ın 'Hakanların Savaşı'nda ilk kez yönetmen yardımcılığı yapan, bu alanda kendini geliştiren Şerif Gören; Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan, Osman Seden gibi yönetmenlerle çalıştı.
Şerif Gören, 1974'te, çekimin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine 'Endişe'nin yönetmenliğini üstlendi. Bu ilk filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Gören, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı 'Yol' ile Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanarak büyük başarı elde etti.
Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden olan Şerif Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.
Filmografisi
Filmler
Yönetmen olarak
1970: Canlı Hedef
1970: Piyade Osman
1971: İbret
1971: Kaçaklar
1971: Vurguncular
1974: Endişe
1975: Köprü
1976: Darbe
1976: Deprem
1976: Taksi Şoförü
1977: İstasyon
1977: Nehir
1978: Derdim Dünyadan Büyük
1978: Derviş Bey
1978: Evlidir Ne Yapsa Yeridir
1978: Gelincik
1979: Almanya Acı Vatan
1979: Aşkı Ben mi Yarattım
1980: Kır Gönlünün Zincirini
1981: Feryada Gücüm Yok
1981: Herhangi Bir Kadın
1981: Yol
1982: Alişan
1982: Tomruk
1983: Derman
1983: Güneşin Tutulduğu Gün
1984: Firar
1984: Gizli Duygular
1984: Güneş Doğarken
1985: Kurbağalar
1985: Yılanların Öcü
1986: Adem ile Havva
1986: Beyoğlu'nun Arka Yakası
1986: Kan
1986: Sen Türkülerini Söyle
1986: Umut Sokağı
1987: Katırcılar
1987: On Kadın
1987: Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç
1988: Polizei
1990: Abuk Sabuk 1 Film
1993: Amerikalı
2011: Ay Büyürken Uyuyamam