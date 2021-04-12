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Şerife Bacı'nın kahramanlığı belgesel oluyor

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla taşırken donarak şehit düşen Şerife Bacı'nın belgeselinin çekimlerine başlandı

Şerife Bacı'nın kahramanlığı belgesel oluyor
Şerife Bacı'nın belgeseli çekiliyor
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İHA

Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadın kahramanı olarak tarihe geçen Kastamonulu Şerife Bacı, erkeklerle birlikte Kastamonu'daki cephanelerin Ankara'ya götürülmesinde verdiği mücadele sonucunda 1921 Aralık ayında ağır kış şartları nedeniyle donarak hayatını kaybetti. Sergilediği vatanseverlik ve kahramanlığı ile adından sıkça söz ettiren Şerife Bacı'nın belgesel çekimleri başladı. Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDERFED) işbirliğince Şerife Bacı'nın belgesel çekimleri için kağnılarla İnebolu'ya gelen ekip, sabaha karşı 4.30 da Boyranaltı sahilinde çalışmalara başladı. Denizden gelen cephane kağnılara yüklendi ve daha sonra Küre ardından Seydiler'de çekimine devam etti.

Şerife Bacı sahnesinin canlandırması, karlık alanda Seydiler'in yüksek kesimlerinde çekildi. Milli Mücadele döneminde Sovyetler Birliği ve İstanbul'dan gemilerle İnebolu'ya getirilen cephanelerin cepheye taşınmasında büyük fedakârlık gösteren İnebolu kayıkçılarının ve halkının kahramanlık mücadelesi senaryosu da İnebolu sahilinde çekildi. Belgesel çekimlerine İnebolu Kültür ve Sanat Derneği de destekte bulundu.
Belgeselin yönetmeni Kastamonu Sanat Kurulu Başkanı Yılmaz Cesur, şanlı bir tarihe sahip ecdadın torunu olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Gerçekten şu anda burada tüylerimiz diken diken oluyor, İnebolu'ya gelip bu ruhu yaşamak gerekiyor. Yani bu bir başka duygu, başka bir heyecan başka bir zevk. Bununla alakalı ömrümüzü versek bile inanın Şerife Bacılara, Halime Çavuşlara bunlar yetmez. Onlar bizler için gerçekten çok değerli, o yüzden bugün İnebolu'dayız. Ben Yılmaz Cesur olarak, 19 ilçeme ve memleketime ömrüm feda olsun. Böyle ecdadımıza binlerce canımız feda olsun. Şehit Şerife Bacı anlatılmaz, Şerife Bacı ancak bu memleketin onuru gururudur. Şerife Bacı bizim anamızdır, Şerife Bacı bizim bacımızdır. Günümüzde bunu düşünmek bile insana çok büyük heyecan veriyor. Şehit Şerife Bacımız bu tarihte yaşayacak ve bundan sonra da yaşayacaktır. Şehit Şerife Bacının şehadetinin üzerinden 100 yıl geçmiş, bizler de 100. yıl için Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu ile birlikte güzel bir çalışma yaparak 'Şehit Şerife Bacı' projesi kapsamına belgesel çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi.

Belgeselin yaklaşık 40 dakikalık olacağını ifade eden Cesur, "Belgeselimizde Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu hemşerimiz Tuncay Akça, (KASDERFED) Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu, Müzik Sanatçısı Birsen Sömek, Nazan Cesur, tiyatrocularımız Dursun Güney ve İlker Sefa ile İnebolu Kültür ve Sanat Derneğinde Hüseyin Baysal yer almaktadır" diye konuştu.
Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu ise Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda yurt genelinde nüfus bazında en çok şehit veren illerden birisi olduğunu ifade etti. Şehit Şerife Bacı'nın adını tarihte altın harflerle yazdırdığına dikkat çeken Kıranoğlu, "Uzun zamandır bu belgesel ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyorduk. Çekim çalışmalarımızdan sonra kurgu ve montajı tamamlayıp ortaya güzel bir belgesel filmi çıkacağına iniyoruz. Bu belgesel ile tarihimizi, kültürümüzü, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz, bizim tek amacımız bu ve tarihimizi yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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