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Serik’te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.

Serik’te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü
Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü var
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DHA

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik’e bağlı Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri kanal yolunda meydana geldi. Mehmet Ali Em yönetimindeki 07 AOF 750 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ANJ 366 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 ANJ 366 plakalı otomobil yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok ekipler, kazazedelere müdahale etti. Otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ali Em’in durumunu kontrol eden sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Derede yan yatan ve yarısı suyun içinde duran otomobildeki 5 kişinin çıkarılması için ise itfaiye ekipleri seferber oldu. Otomobilden çıkarılan Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş ile halen aracın içinde bulunan diğer kimliği belirsiz 3 kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenlerinin çıkarılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları olayı haber alıp, geldi. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi de bölgeye yönlendirildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, kalabalığı olay yerine yaklaştırmamak için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri basın mensuplarını da olay yerinden uzaklaştırdı.

Kazada ölen diğer 3 kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

7 AY ÖNCE EVLENEN GENÇ ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Serik’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş’in geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Harun Can Ateş’in oto yıkama işi yaptığı, Sevgi Ateş’in ise Serik Belediyesi’nde çalıştığı belirtildi. Sevgi Ateş’in hamile olduğu da kaydedildi.

BAŞSAĞLIĞINA GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Yapılan inceleme sonucunda kazada yaşamını yitiren diğer 3 kişinin de kimliği belirlendi. Buna göre ölenlerin Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em olduğu tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin yakın akraba oldukları ve bir tanıdıklarına başsağlığına gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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