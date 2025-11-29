Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ‘Kardeş Takımı’ serisi, final filmiyle sevenleriyle 9 Ocak'ta buluşmaya hazırlanıyor.

Serinin merakla beklenen final filmi ‘Kardeş Takımı 3’ün fragmanı yayınlandı. CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı film, gösterime 9 Ocak'ta girecek.

Filmde; 'Kardeş Takımı' hem büyüyor hem de geçmişe gidiyor. Kahramanlarımız zamanda sürükleyici, gizemli ve bol kahkahalı bir yolculuğa çıkıyor. Fragmanda tarihi kostümler, dönem atmosferini yansıtan dekorlar ve yüzleri gülümseten sahneler öne çıkıyor.

‘Kardeş Takımı 3’, takım ruhu, cesaret ve aile bağlarını merkezine alan hikâyesiyle seriyi güçlü bir final filmiyle tamamlıyor. Eğlence, aksiyon ve mizahın bir arada olduğu film; geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle izleyicilere yeni bir maceranın kapısını aralıyor.

Serinin son halkasında, renkli karakterleri, samimi aile hikâyesi ve tempolu sahneleriyle minik izleyicilerin ve ailelerin hafızasında kalıcı bir iz bırakmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini; Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin son filmi için bir araya geldi.