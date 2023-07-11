Serkan Kaya'dan tepki çeken sözler
Eşi Ayşegül Kaya ile evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Serkan Kaya, "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' diye. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' cümlesi tepki çekti
2013 yılında Ayşegül Kalfa ile nikâh masasına oturan şarkıcı Serkan Kaya'nın evliliğinde sorun yaşadığı ve boşanacağı iddia edildi.
Ünlü şarkıcı, önceki akşam Karadeniz Ereğli'de düzenlenen 23'üncü Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Serkan Kaya, burada evliliğiyle ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.
Serkan Kaya, "Bizde bir söz vardır; 'Gelinliği ile giren kefeniyle çıkar' diye... Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar. Ölüm yoksa ayrılık da yok" açıklamasında bulundu.