Serkan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Serkan Keskin'in hayatını kaybeden babası Vehbi Keskin, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi. Serkan Keskin'i cenazede, meslektaşları yalnız bırakmadı
Oyuncu Serkan Keskin'in yorgancılık mesleğini sürdüren babası Vehbi Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybetti.Serkan Keskin'in babası Vehbi Keskin
Vehbi Keskin’in Fevziye Camisi’nde kılınan cenaze namazına; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Serkan Keskin'in oyunu arkadaşları; Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu katıldı.
Cenazede, sanatçı Serkan Keskin taziyeleri kabul etti. Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Vehbi Keskin'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.
7 AY ÖNCE DE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin, 7 ay önce yine yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetmişti.