Serkay Tütüncü'den, nostaljik 'dede evi' paylaşımı
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabında dede evini paylaşarak geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi. Tütüncü; "Bahçesine her girdiğimde aynı kokuyu alsam da sessizliği canımı sıkıyor"
SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Kıvanç' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, yaptığı bir paylaşımla geçmişe duyduğu özlemi takipçileriyle paylaştı.
Çocukluğunun geçtiği İzmir Alaçatı - Hacımemiş'teki 'dede evi'nden anılarını aktaran Tütüncü, duygusal ifadeleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu satırlara yer verdi:
Dede evi, top oynarken defalarca kırdığımız camlar, saklambaç oynarken saklandığımız ahırlar… Masanın üstünde duran açık tarhana, leğende üstü tülbentle örtülü salça. Kışın sobanın olduğu oda dışındaki odaların soğukluğu. Tariş yağ tenekelerine dikilen fesleğenler.
Dede uyurken avludaki sessizlik… Gece bir anda kurulan kahvaltı sofrası, kapıdan girdiğin gibi kokan börek kokusu, mişoriz ve herkesin olduğu bayram kahvaltıları. Kalabalıktık hep, derdimiz de bitmezdi. Bahçesine her girdiğimde aynı kokuyu alsam da sessizliği canımı sıkıyor. Göçüp gidenlere selam ve huzur olsun"
Fotoğraflar: Instagram