Bir Baba Hindu, Anasının Oğlu, Sevdaluk, Hükümet Kadın gibi birçok yapımda rol alan Sermiyan Midyat, başarısıyla gündeme geldi. Sermiyan Midyat, Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözlerini yazmıştır. Peki, Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında ve nereli? İşte Sermiyan Midyat hakkında merak edilenler...

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Anne ve babası Kürt olan Midyat, 2 Aralık 1974'te Ankara'da doğdu. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

SERMİYAN MİDYAT'IN FİLMOGRAFİSİ

Bir Baba Hindu (2016) -

Anasının Oğlu (2014)

Analı Oğullu (2014)

Sevdaluk (2014)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013)

Kalbim Seni Seçti (2011)

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010)

Hanımeli Sokağı (2010)

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) - Berzan

Banyo(2005)

Kırık Kanatlar (2005) - Yüzbaşı Şahin

Emret Komutanım (2005) - Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) - Ali Babaç

Pardon (2004) - Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) - Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004)

Şarkılar Seni Söyler (2003) - Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) - Ali Babaç

Koçum Benim (2002) - Kurtuluş Koç

Kuzenlerim (2002) - Serdar

Hiçbir Yerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) - Zafer

SENARYO YAZARLIĞI YAPTIĞI FİLMLER

Bir Baba Hindu (2016)

Hükümet Kadın 2 (2013)

Hükümet Kadın (2013

Ay Lav Yu (2010)

Emret Komutanım (2005)

Dişi Kuş (2004)

Sınırlı Aşk (2003)

Berivan (2002)

Aşkına Eşkiya (2001)

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