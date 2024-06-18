Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Sertab Erener & Emre Kula ENKA Sanat'ta

        Sertab Erener & Emre Kula ENKA Sanat'ta

        Sertab Erener & Emre Kula'yı aynı sahnede buluşturan akustik konser 27 Haziran'da ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 00:23 Güncelleme: 18.06.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sertab Erener & Emre Kula ENKA Sanat'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Pop Müziği’nin en önemli kadın vokallerinden Sertab Erener ile yetenekli gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula konseriyle ENKA Sanat’ta açık hava mevsimi 27 Haziran’da başlıyor.

        Emre Kula
        Emre Kula

        ENKA’da bir gelenek haline gelen bu akustik konserde ikili, Sertab Erener’in en sevilen parçalarından oluşan bir repertuvar ile 27 Haziran’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

        1 Temmuz gecesi ise yetenekli komedyen Kaan Sekban “Tek Kişilik Gösteri” ile ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda ilk kez izleyicilerle buluşacak. Plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar pek çok konuyu kendine has üslubuyla anlatacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sertab Erener
        #Enka Sanat
        #kaan sekban
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?