Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Sertab Erener, "Sizleri çok seviyorum iyiki buradasınız bu yağmura rağmen. Bu benim Harbiye'de ilk kez yağmur altında sahne almam. Her şeyin bir ilki varmış benim de oldu" dedi.

Konuklarına müzik ziyafetinin yanı sıra sahne performansı ve orkestrasıyla müzikal bir şölen yaşatan Sertab Erener, ‘Yalnızlık’, ‘Yanarım’, ‘Aşk’, ‘Aslolan’, ‘Yolun Başı’, ‘Rengarenk’, ‘Bi Çaresi’ gibi 90’lardan günümüze en sevilen şarkılarını, profesyonel dansçı ekibinin şovuyla, Açıkhava’da seslendirdi.

Erener ve dansçı ekibi “Everyway That I Can” şarkısında konsere gelen binlerce kişiyi coşturdu. Performansı ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan Erener, sevenlerini kendine bir kez daha hayran bıraktı.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN

Sanatçının her şarkısına özel hazırladığı koreografiler ve her şarkının ruhuna uygun giyindiği kostümler müzikseverleri adeta büyüledi. Müzik ziyafetinin yanı sıra, sevenlerine görsel bir şölen de yaşatan Erener, unutulmaz bir gece yaşattı.





YAĞMUR ALTINDA SERTAB DİNLEDİLER

Sahnenin ikinci yarısında aniden bastıran sağanak yağmur konser coşkusuna coşku kattı. Erener, en sevilen hitleri ile tüm Harbiye’yi dansa kaldırdı. Sertab’ın Müzikali’ni hınca hınç dolduran seyirciler çok eğlendi. Seyircilerden biri şarkı arasında, “Sesinden yaz geldi” diye bağırdı.

Dillerden düşmeyen en güzel şarkılarını Harbiye’yi dolduran sevenlerinden oluşan koroyla birlikte söyleyen Sertab Erener, hayranlarından tam not aldı.

KIZ LEYLA ŞARKISI İLE YÜREKLERE DOKUNDU

Erener’in söylediği “Kız Leyla” şarkısı ise, bir kez daha konserin yüreklere dokunan şarkısı oldu. Uzun süre ayakta alkışlanan Erener, bu dokunaklı şarkı ile kaybolan çocukları unutmadı.

Konseri izlemeye gelen ünlü konuklar arasında Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik, Ali Rıza Tanyeli ve Ayşe Arman da vardı.

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