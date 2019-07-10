Genetik bozukluklardan kaynaklanabilen servikal yetmezlik hastalığı genelde gebeliğin 14. haftasından sonra görülür. Peki servikal yetmezlik nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Servikal yetmezlik tedavisi var mı? İşte servikal yetmezlik ile ilgili tüm detaylar...

SERVİKAL YETMEZLİK NEDİR?

Rahim ağzı elastik bir yapıya sahiptir. Açılır, kısalır, incelir ve yumuşar. Böylece bebeğiniz doğum sırasında doğum kanalından geçebilir. Bazı kadınlarda serviks, hamilelik sırasında çok erken açılır veya normalden kısadır. Bu koşullar hamilelik sırasında sorunlara neden olabilir.

Genellikle 3. aydan sonra ortaya çıkan ve rahim ağzının, olması gereken açıklıktan daha geniş olması durumunda ağırlaşmaya başlayan bebeği taşıyamamaya başlaması nedeniyle oluşur. Gebeliğin 18. ve 24. haftaları arasında servikal yetmezlik ortaya çıkarsa doğum yapılır. Bu hastalık nedeniyle yapılan doğumlar ile erken doğum karıştırılmamalıdır. Erken doğum 26. haftadan sonra olur.

SERVİKAL YETMEZLİK NEDENLERİ

Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber,

Rahimdeki miyom ve poliplerin çıkartılmasıyla rahim ağzının genişlemesi,

Doğumlarda rahim ağzının yırtılması,

Forseps ya da vakumla yapılan zor doğumlar,

Fazla doğum yapmak,

İleri haftalardaki gebeliklerde yapılan kürtaj işlemi,

Travma öyküsü,

Kollajen bozukluklar,

Uterus/serviksin doğumsal anomalileri,

Rahim ağzı zedelenmeleri,

sebep olabilir.

SERVİKAL YETMEZLİK BELİRTİLERİ

Gebeliğin ilk haftalarında bir belirtiye rastlamanız güç olabilir. Bazı kadınlar gebeliğin 14 ila 20. haftasından itibaren hafif belirtiler hissedebilir.

Pelvik basınç hissi,

Sırt ağrısı,

Hafif karın krampları,

Vajinal akıntıda bir değişiklik,

Hafif vajinal kanama,

gibi belirtiler görülebilir.

SERVİKAL YETMEZLİK TEDAVİSİ

Servikal yetmezlik (rahim ağzı yetmezliği) görüldüğü durumlarda cerrahi bir uygulama yapılarak rahim ağzının hamilelik süresince kapalı kalması sağlanır. Bu cerrahi işleme tıp dilinde serklaj denir. Genel anestezi ile yapılır. 5-10 dakika gibi kısa bir sürede uygulanır. Rahim ağzı ile vajina anestezik bir sıvı yardımıyla temizlenir ve rahim ağzı dikilir. Bu işlemden sonra hafif kanamalar olması normaldir. 37. haftada dikişler alınarak doğum beklenir.

SERKLAJ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Hamile kalmak isteyen fakat rahim ağzı yetmezliği (Servikal) olan kişilere bu işlem uygulanabilir. Serklaj bebeği koruma amaçlı olup hamileliğin 28. haftasında ve doğum başlamadığı durumlarda, rahimde incelme meydana gelmişse ve daha önce doğum yapıp da serviks uzunluğu 2,5 cm kısa olduğu durumlarda bu uygulama yapılır. Önceki bir hamilelikte düşük olmuşsa, erken doğum gerçekleşmişse, teşhis olarak servikal yetmezlik ortaya çıkmışsa koruyucu olarak serklaj uygulanır. Uygulamaya geçilmeden önce idrar yolu eneksiyonu ya da vajinal enfeksiyon gibi durumlar varsa mutlaka tedavi ettirilip gebeliğin 13 ve 14. haftalarında serklaj uygulanır.