Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da servis sürücüsünden öğrenciye darp! - En son haberler
ABONE OL

Diyarbakır'da servis şoförü, öğrenciyi darp etti!

Diyarbakır'da bir okul önünde dehşete düşüren anlar yaşandı. Olayda bir servis sürücüsü, taşıdığı öğrenci ile tartışan 11 yaşındaki çocuğu darp etti

Diyarbakır'da servis sürücüsünden öğrenciye darp! - En son haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Diyarbakır'da servis şoförü V.Ö. (53), okul önünde taşıdığı öğrenciyle kavga eden M.B.Ö.´yü (11) darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.B.Ö.´nün ailesi V.Ö.´den şikayetçi oldu.

DHA'da yer alan habere göre olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde meydana geldi.

ÇEVREDEKİLER ÇOCUĞU KURTARDI

Servis şoförü V.Ö., okul önünde beklerken, taşıdığı öğrenci ile tartışıp kavga eden M.B.Ö.'yü darp etti.

Çevredekiler araya girerken, M.B.Ö. eve giderek durumu ailesine anlattı. Erdal Ö., oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü´ne giderek V.Ö.´den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, V.Ö.'nün M.B.Ö.´yü darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahramanmaraş depreminde enkazdan yaralı çıkarılan memur hayata tutunamadı - Güncel haberler
GÜNDEM Enkazdan yaralı çıkarılan memur hayata tutunamadı
Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri: Hıdırellez Bayramı ritüeli ne zaman, saat kaçta ve nasıl yapılır?
GÜNDEM Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri
OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?
GÜNDEM YSK seçim mevzuatı ile oy kullanma şartları
Bakan Özer: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz
GÜNDEM Bakan Özer: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı ...
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u ayağa kaldıracak önemli bir proje hazırlıyoruz
GÜNDEM İmamoğlu: Demokrasi ve adalet bayramı olacak
Son dakika haberler: Tunceli'de 3 genç 14 gündür aranıyor! Tam 35 milyon metreküp! Baraj boşaltılacak!
GÜNDEM 3 genç 14 gündür aranıyor! Tam 35 milyon metreküp! ...
4 gün önce satışa çıkardığı araçta can verdi
GÜNDEM 4 gün önce satışa çıkardığı araçta can verdi
Türkiye’de gelir dağılımı
GÜNDEM Türkiye’de gelir dağılımı
ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?
GÜNDEM ATA AÖF final sınavı ne zaman?
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: PKK hepsini kafese almıştır
GÜNDEM Bahçeli: PKK hepsini kafese almıştır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.