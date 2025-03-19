Sevcan Dalkıran'dan bir şarkı, üç versiyon
Sevcan Dalkıran'ın yeni şarkısı 'Yangındım Sana' 21 Mart'ta tüm dijital platformlarda yayınlandı
Türk pop müziğin başarılı ismi Sevcan Dalkıran yeni şarkısı 'Yangındım Sana'yla müzikseverlerle yeniden buluşuyor.
Yeni şarkısının 'Midtempo', 'Akustik' ve 'Remix' olarak 3 farklı versiyonunu aynı anda yayınlayan Dalkıran, iki versiyona 2 farklı klip çekti.
Söz ve müziğine Serdar Fehimoğlu’nun imza attığı şarkının farklı versiyonlarının düzenlemelerini İlker Yeter, Emre Malikler ve Özdemir Güz olmak üzere 3 farklı isim yaptı.