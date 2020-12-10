Magazin dünyasının gündeminde Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat'ın şiddet davası var. Sevcan Yaşar, Semiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığına dair ses kayıtlarını ve darp görüntülerini paylaştı.

Sevcan Yaşar kimdir? İşte Sevcan Yaşar hakkında merak edilenler: boyu, kilosu, yaşı, hayatı, dizileri...

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. 30 yaşındaki oyuncu 1.78 boyunda ve 54 klilodur.

SEVCAN YAŞAR DİZİLERİ

Kayıp Şehir

Böyle Bitmesin - Sevda

Aramızda Kalsın - Nehir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

Erkenci Kuş - Aylin Yüksel