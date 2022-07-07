Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Yörük, Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde gibi başarılı isimlerin bulunduğu Seversin 6. yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. İzleyiciye heyecanlı ve eğlenceli dakikalar yaşatan dizinin bölüm özetine ve kesintisiz izleme sayfasına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Seversin 6. bölüm izle...

SEVERSİN 6. SON BÖLÜM İZLE!

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SEVERSİN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Tolga'nın ani evlilik teklifi herkesi şaşırtır. Asya ise şoktadır. Tolga Asya'ya, otelde buluştuğu gizemli kişinin kimliğini saklamak için bu teklifi yapmak zorunda olduğunu itiraf eder ve Asya'nın iş birliği yapmasını ister. Asya'nın ise bu oyuna devam etmek için bazı şartları vardır ve Tolga bu şartları kayıtsız şartsız kabul etmelidir.

İki taraf da başladıkları oyunun evlilik aşamasına hızlı geçişinden tedirgindir ve bir an önce oyunu bitirme niyetindedir. Tolga, oyunu sonlandırmak için bulduğu dahiyane fikrini hayata geçirmeye çalışırken, Asya'nın son hamlesi ikiliyi geri dönülmez bir yola sokacaktır.