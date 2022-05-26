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Seversin dizisi ne zaman başlayacak? Seversin dizisi oyuncuları ve konusu

Seversin dizisi Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Romantik komedi türündeki yeni dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli yapıyor. Fragmanlarıyla büyük merak uyandıran Seversin dizisi yayın tarihi belli oldu. İşte Seversin dizisi oyuncuları ve konusu

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    Seversin dizisi ne zaman başlayacak? Seversin dizisi oyuncuları ve konusu

    Kanal D İç Yapımlar'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Seversin yakında izleyicisi ile buluşacak. Mayıs ayının sonlarına gelinmesiyle yaz dizileri yavaş yavaş başlıyor. Senenin ilk yaz dizilerinden biri olacak Seversin dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki, Seversin ne zaman başlayacak? Seversin dizisi oyuncuları ve konusu...
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    Seversin dizisi ne zaman başlayacak? Seversin dizisi oyuncuları ve konusu

    SEVERSİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Seversin dizisi 1 Haziran Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşacak. 
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    Seversin dizisi ne zaman başlayacak? Seversin dizisi oyuncuları ve konusu

    SEVERSİN DİZİSİ KONUSU 

    Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.
  • 04
    Seversin dizisi ne zaman başlayacak? Seversin dizisi oyuncuları ve konusu

    SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI 

    Burak Yörük - Tolga Tuna

    İlayda Alişan - Asya

    Zeynep Kankonde - Şerife

    Nergis Kumbasar - Suzan

    Ozan Dağgez - Ferdi

    Ceren Taşçı - Nesrin

    Ergül Miray Şahin -

    İlkin Tüfekçi -

    Yiğit Dikmen - Selçuk

    Hazal Benli - Selin

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