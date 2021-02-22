"Sevgilimden ayırdın" diye ölümle tehdit etti

HABERTURK.COM

Ayrılığı hazmedemeyen adam iddialara göre hem eski sevgilisini hem de arkadaşının hayatını kâbusa çevirdi.

Show Haber'den Oya Nur Kaya'nın haberine göre Ela Çekiç'in arkadaşı Elvan sevgilisinden ayrıldı ancak o sevgili ayrılığın sebebi olarak Ela Hanım olduğunu öne sürdü ve tehditlerin ardı arkası kesilmedi.

İki genç kadın da o adamdan şikayetçi oldu. İddialara göre henüz bir sonuç alamadılar ve halen ikisi de ölümle tehdit ediliyor.

"ALLAH'A EMANET GEZİYORUZ"

Telefonda tehdit mesajları ve ses kayıtlarına rağmen koruma kararı çıkaramadıklarını söyleyen genç kadın, "Koruma kararı çıkması için şiddet görmüş olmam gerekmiyor. Allah'a emanet burada geziyoruz"

Show Haber iddiaların hedefindeki genç adama da ulaştı. İddialara yanıt veren adam şöyle konuştu: Biz cahil insan değiliz. Der ki neden bu çocuk böyle bir şey yazdı? Onlar lafın gelişi. Biz kadına yönelik şiddeti uygulayacak insanlar değiliz...

Şimdi genç kadınların tek isteği o adamın tehditlerinden kurtulmak...