İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir kadını evinde bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, Çorlu’da Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairesinde oğlu ve kızı ile yaşadığı kaydedilen Günay Seferova (42) adlı Azerbaycan uyruklu kadın ile iddialara göre birliktelik yaşadığı Tarık T. (48) arasında tespit edilemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tarık T., tartışma sırasında Günay Seferova'yı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 8 defa bıçakladı.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Zanlı, daha sonra evin yakınındaki polis merkezine gidip teslim oldu. Zanlının karakola müracaatının ardından belirtilen adrese giden polis ekipleri evde kadının kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kadının çocuklarının olay anında okulda bulundukları kaydedilirken, evde beslediği iki köpeği ise Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.