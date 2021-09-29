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Haberler Gündem 3. Sayfa SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI! Son dakika: Darp eden sevgilisini ağır yaraladı! - VİDEO HABER
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Darp eden sevgilisini bıçakladı!

Bursa’da, sevgilisi Kadir D. (43) tarafından darp edilen Nezahat A. (35), KADES butonuna basıp yardım istedikten sonra erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı. Kadir D., tedavi altına alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI! Son dakika: Darp eden sevgilisini ağır yaraladı! - VİDEO HABER
Darp eden sevgilisi dehşeti yaşadı!
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İHA

Bursa'da, sabah saat 08.00 sıralarında merkez Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 207. Sokak'ta kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir D. (43), sevgilisi Nezahat A.'nın (35) evinin önüne gitti.

SEVGİLİSİNİ DARP ETTİ

İHA'da yer alan habere göre aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüştü. Kadir D., beraber yaşadığı sevgilisini darp etmeye başladı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA YARALADI

Nezahat A. ise (KADES) butonuna basarak yardım istedi. Ardından mutfakta duran bıçağı alarak Kadir D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kanlar içinde yere yığılan Kadir D'yi gördü.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri hemen olay yerine ambulans istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan adamı Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Nezahat A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Polis Nezahat A.'yı gözaltına alırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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