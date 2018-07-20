Olayla ilgili kamera görüntüleri incelenecek

Olay, 25 Kasım 2017 tarihinde, Kadriye Mahallesi 681 Sokak'ta meydana geldi. İsmet Sarsılır'ın eşi Ü.S. (29), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, annesinin evine geldi. Sarsılır'dan henüz boşanmayan Ü.S., bir süre sonra aynı mahallede oturan Orhan Elalmış ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Sarsılır´dan olan çocuklarını da yanına alan ve Elalmış'tan hamile kalan Ü.S., çocuğunu aldırmak istedi. Orhan Elalmış, iddiaya göre, "Sen o çocuğu aldırırsan ben de senin çocuklarını öldürürüm" dedi.
DHA'nın haberine göre, bu konuşmaya şahit olan M.S., babası Sarsılar'a giderek, "Üvey babam bizi öldürecekmiş, buradan kaçalım" diye ağladı. Bunun üzerine sokağa çıkan Sarsılır, Orhan Elalmış hakkında küfürlü konuşup, "Kimse benim çocuklarıma dokunamaz" diyerek, bağırmaya başladı. Konuşmaları duyan Elalmış'ın eşi Mehtap Elalmış, kocasını arayıp, durumu anlattı. Bunun üzerine Elalmış, babası Erol Elalmış ile birlikte sokağa geldi. Baba- oğul ile İsmet Sarsılır arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol Elalmış, iddiaya göre, yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarsılır'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İsmet Sarsılır, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Orhan ile babası Erol Elalmış, yakalanıp, gözaltına alındı. Baba- oğul, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orhan ile babası Erol Elalmış hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TANIKLAR İFADE VERDİ
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Erol ile oğlu Orhan Elalmış ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren B.A., "Olay günü annemin evinin önünde oturuyorduk. İsmet sokağa çıkıp, 'yeter benim çocuklarıma eziyet ettin´ diyerek küfür ediyordu. Mehtap eşi Orhan´ı arayıp İsmet´in küfür ettiğini söyledi. Bir süre sonra Orhan olay yerine geldi. Babasının elinden silahı alarak İsmet´e doğru ateş etti. Sonra İsmet´in yerde yattığını gördüm. Orhan ve babası yukarıya doğru gidiyorlardı" dedi.
Diğer tanık F.V. ise emniyetteki ifadesinin doğru olmadığını ve sanıkların yakınları tarafından tehdit edildi için o şekilde konuştuğunu belirterek, "Soruşturma aşamasında verdiğim ifade doğru değildir. Erhan Elalmış bizi tehdit etmiştir. Olay günü Orhan gelip `çocuğu aldıracakmışsın, hangi çocuğundan başlayayım öldürmeye´ dedi. Bunu duyan küçük M.S. babasına gidip bu konuşulanları anlatmış. İsmet´te sokağa çıkıp küfretti. Sonra Orhan gelip İsmet´e iki el ateş etti. İsmet´te silah yoktu. Sonra Orhan´la babası yukarıya doğru gittiler. Olaydan sonra tehdit edildiğim için o ifadem doğru değildir" dedi.
Mahkeme heyeti, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerinin Ulusal Kriminal Büro´ya gönderilerek görüntülerin iyileştirildikten sonra incelenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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