Manavgat ilçesinde silah ticareti yapan İ.E.’nin silahları sevgilisi C.Ç.’nin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ikametinde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri evde arama yaptı. Aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 15 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
İ.E.'nin Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı silah ve silaha takılı şarjör bulundu. Gözaltına alınan C.Ç. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.E. ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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