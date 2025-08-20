Sevgiliye darp, müşteriyi bıçakladı, serbest!
Yalova'da, 44 yaşındaki N.T., kasiyer olarak çalıştığı zincir marketin şubesinde, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 34 yaşındaki A.Y. tarafından darp edildi. Kendisini engellemek isteyen marketin müşterisi Emin E.'yi de bıçaklayan A.Y. gözaltına alındı. A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı
Yalova'da olay, 18 Ağustos’ta Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. A.Y. (34) eski sevgilisi olan N.T. (44) isimli kadınla konuşmak için çalıştığı markete geldi.
ESKİ SEVGİLİSİNE TOKAT ATTI
DHA'daki habere göre kapının önünde konuşan A.Y. ile N.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, A.Y., eski sevgilisine tokat attı.
TEKME VE YUMRUKLA DARP ETTİ
N.T. marketin içine kaçarken, peşinden gelen A.Y., N.T.’yi tekme ve yumruklarla darp etti. Çevredeki esnaf ile marketteki müşteriler A.Y.’yi engellemeye çalıştı.
BİR MÜŞTERİYİ DE BIÇAKLADI
Bu sırada A.Y., Emin E. isimli müşteriyi bacağından bıçaklandı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalovaspor’un tribün liderlerinden olduğu öğrenilen ve ilk müdahalesi çevredeki esnaf tarafından yapılan Emin E. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ADLİ KONTROLLE SERBESTBıçaklanan Emin E.'nin sağlık durumu iyi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.