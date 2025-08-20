Sevgiliye darp, müşteriyi bıçakladı, serbest!

Yalova'da olay, 18 Ağustos’ta Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. A.Y. (34) eski sevgilisi olan N.T. (44) isimli kadınla konuşmak için çalıştığı markete geldi.

ESKİ SEVGİLİSİNE TOKAT ATTI DHA'daki habere göre kapının önünde konuşan A.Y. ile N.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, A.Y., eski sevgilisine tokat attı.

TEKME VE YUMRUKLA DARP ETTİ N.T. marketin içine kaçarken, peşinden gelen A.Y., N.T.’yi tekme ve yumruklarla darp etti. Çevredeki esnaf ile marketteki müşteriler A.Y.’yi engellemeye çalıştı.

BİR MÜŞTERİYİ DE BIÇAKLADI Bu sırada A.Y., Emin E. isimli müşteriyi bacağından bıçaklandı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalovaspor’un tribün liderlerinden olduğu öğrenilen ve ilk müdahalesi çevredeki esnaf tarafından yapılan Emin E. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.