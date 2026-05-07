Sevilay Öztürk'ten Almanya'da altın madalya
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 23:34
Para Yüzme Dünya Serisi'nin Almanya ayağında mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk, altın madalyaya ulaştı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Berlin'deki organizasyonda Sevilay Öztürk, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde mücadele etti.
Milli sporcu, 44.34'lük derecesiyle birinciliği elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.
