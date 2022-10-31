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Sevilen sunucu Kadir Ezildi hayranlarını yasa boğdu! Meğer yıllardır o hastalıkla mücadele ediyormuş!

Ekranlarının neşeli ve samimi sunucularından Kadir Ezildi, geçtiğimiz gün sunduğu programda 13 yaşından beri mücadele ettiği hastalığı hakkında konuştu. Ezildi'nin açıklamaları hayranlarını üzerken, program içerisindekiler de gözyaşlarına hakim olamadı.

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  • Sevilen sunucu Kadir Ezildi hayranlarını yasa boğdu! Meğer yıllardır o hastalıkla mücadele ediyormuş!

    Bir süredir ekranlarda program sunuculuğu yapan Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde sunduğu program sırasında 13 yaşından beri mücadele ettiği hastalığından bahsetti. Ezildi'nin hastalığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
  • Sevilen sunucu Kadir Ezildi hayranlarını yasa boğdu! Meğer yıllardır o hastalıkla mücadele ediyormuş!

    1995 yılında Maltepe'de dünyaya gelen Kadir Ezildi, küçük yaşlardayken anne ve babasının ayrılığına şahit oldu. Açıklamalarına göre ünlü sunucu, uzun süredir babasıyla görüşmüyor.
  • Sevilen sunucu Kadir Ezildi hayranlarını yasa boğdu! Meğer yıllardır o hastalıkla mücadele ediyormuş!

    Annesi ve erkek kardeşiyle yaşayan Kadir Ezildi lise yıllarında temizlik yapmaya başlamış ve obsesif kompulsif davranışlar sergilemiş.
  • Sevilen sunucu Kadir Ezildi hayranlarını yasa boğdu! Meğer yıllardır o hastalıkla mücadele ediyormuş!

    Kadir Ezildi açıklamalarına göre doğuştan FMF hastası. Bu hastalığın açılımı ise Akdeniz Ateşi olarak biliniyor.
  • Sevilen sunucu Kadir Ezildi hayranlarını yasa boğdu! Meğer yıllardır o hastalıkla mücadele ediyormuş!

    HASTALIĞINI AÇIKLADI

    Programda hastalığı hakkında konuşan Kadir Ezildi, ''13 yaşıma kadar karnımda gaz var sanarak yaşadım. Bir sabah uyandım, ağrıdan yerimde duramıyorum. Benim ağrı eşiğim yüksektir. Başkası olsa o ağrıya dayanamazdı. Hastaneye gittiğimde apandisitimin patladığını öğrendim ve ameliyata alındım. Doktor sen 'FMF hastasısın' dedi. Ağrı tuttuğunda bütün organlarımı iltihap kapladığı için sancı yapıyormuş.'' dedi.
  • Sevilen sunucu Kadir Ezildi hayranlarını yasa boğdu! Meğer yıllardır o hastalıkla mücadele ediyormuş!

    AKDENİZ ATEŞİ NEDİR?

    Akdeniz Ateşi, ataklar halinde karın ağrısı, ateş şikayetleri ile kendini belli eden ve akut apandisit ile karıştırılabilen otozomal resesif (çekinik) geçişli kalıtsal bir hastalıktır.
  • Sevilen sunucu Kadir Ezildi hayranlarını yasa boğdu! Meğer yıllardır o hastalıkla mücadele ediyormuş!

    AKDENİZ ATEŞİ BELİRTİLERİ NEDİR?

    Akdeniz Ateşi belirtileri şu şekildedir;

    Tekrarlayan ateş (38°C’ nin üzerinde)

    Tekrarlayan karın ağrısı, (şiddeti apandist sanılabilir)

    Eklem problemleri 

    Göğüs ağrısı

    Dizlerinin altında ve ayaklarda kırmızı döküntü

    Testis torbasında şişme ve hassasiyet

    Kanda iltihaplanma

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