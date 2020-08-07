Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, son 16 turu iki müsabaka ile sona erdi. Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk, Kopenhag, Sevilla ve Bayer Leverkusen'in ardından Wolverhampton ve Basel çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.

İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltından Raul Jimenez attı.

Gecenin diğer maçında İsviçre'nin Basel takımı, deplasmanda 3-0 yendiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Basel, Fabian Frei'ın 88. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.

İspanya temsilcisi Sevilla, tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede İtalyan ekibi Roma'yı 2-0 mağlup etti. Almanya'da oynanan müsabakada 21. dakikada Sergio Reguilon ve 44. dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle galip gelen Sevilla, son 8 takım arasına kaldı. Sevilla'da Gianluca Mancini, 90+10. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, deplasmanda 3-1 yendiği İskoç kulübü Rangers'ı evinde 1-0 mağlup etti. 51. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle galibiyete ulaşan Bayer Leverkusen, çeyrek finale çıktı. Almanya temsilcisi, son 8'de İtalyan ekibi Inter'in rakibi oldu.

Turnuvada dün oynanan karşılaşmaların ardından Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk ve Kopenhag çeyrek finale yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 10-11 Ağustos'ta tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)