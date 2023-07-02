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Şevket Çoruh ile Özge Turna'dan evlendikten beş yıl sonra temsili düğün

2018'de dünyaevine giren Şevket Çoruh ile Özge Turna, kızları Turna'yı ise 2020'de kucaklarına almıştı. Çift, evlendikten beş yıl sonra düğün yaptı. Çoruh ve Turna'nın temsili nikâhını ise Müjdat Gezen kıydı

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  • Şevket Çoruh ile Özge Turna'dan evlendikten beş yıl sonra temsili düğün - Magazin haberleri

    Oyuncu Şevket Çoruh, dört yıldır aşk yaşadığı Özge Turna ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.
  • Şevket Çoruh ile Özge Turna'dan evlendikten beş yıl sonra temsili düğün - Magazin haberleri

    Ocak 2020’de kızları Turna'yı kucaklarına alan ve mutlu bir evlilik sürdüren Şevket Çoruh ile Özge Turna, beş yıl sonra düğün yaptı.
  • Şevket Çoruh ile Özge Turna'dan evlendikten beş yıl sonra temsili düğün - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh - Özge Turna çiftinin düğününde çekilen eğlenceli kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

  • Şevket Çoruh ile Özge Turna'nın temsili nikâhını da Müjdat Gezen kıydı. 
  • Şevket Çoruh ile Özge Turna'dan evlendikten beş yıl sonra temsili düğün - Magazin haberleri

    "KALPLERİNİZ BİRBİRİNDEN HİÇ AYRILMASIN"

    Müjdat Gezen,  Şevket Çoruh ve Özge Turna'ya "Tüm yaşantınız boyunca birlikte en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını yaşayın. Birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Mutluluklar" sözleriyle seslendi. 
  • Şevket Çoruh ile Özge Turna'dan evlendikten beş yıl sonra temsili düğün - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh'un eski rol arkadaşı Boğaç Aksoy da sosyal meyda hesabından yayımladığı fotoğraflara "En güzel günler,mutluluklar sizlerle olsun" notunu düştü. 
  • Şevket Çoruh ile Özge Turna'dan evlendikten beş yıl sonra temsili düğün - Magazin haberleri

    GÜNAY KARACAOĞLU İLE EVLİYDİ

    Öte yandan Şevket Çoruh ilk evliliğini ise 1993 - 2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin bu evlilikten 'Gülenay' adını verdiği bir kızı bulunuyor.

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