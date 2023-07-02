"KALPLERİNİZ BİRBİRİNDEN HİÇ AYRILMASIN"

Müjdat Gezen, Şevket Çoruh ve Özge Turna'ya "Tüm yaşantınız boyunca birlikte en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını yaşayın. Birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Mutluluklar" sözleriyle seslendi.