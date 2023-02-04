"ÇOK ABUK BİR AYRILIK OLDU"

Twitter hesabından açıklama yapan Çoruh, "Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım.Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton. #sıcakkafa #Netflix" mesajını paylaştı.