Dijital yayın platformu Netflix'in sekiz bölümden oluşan distopik dizisi 'Sıcak Kafa' 2 Aralık’ta yayımlanmıştı. Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, yapımda 'Anton' karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh, yeni sezonun çekilmeyeceğini duyurdu.
"ÇOK ABUK BİR AYRILIK OLDU"
Twitter hesabından açıklama yapan Çoruh, "Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım.Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton. #sıcakkafa #Netflix" mesajını paylaştı.
Yazar Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Osman Sonant, Hazal Subaşı ve Şevket Çoruh'un başrollerini paylaştığı dizide Haluk Bilginer, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer ve Gonca Vuslateri gibi isimler rol almıştı.
YORUMLAR