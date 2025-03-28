Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından İslam dünyası, Şevval ayına hazırlanıyor. Bayram sevinciyle karşılanan bu ay, Ramazan'ın bereketini sürdüren 6 gün orucu ile biliniyor. İslam dünyası için hem manevi arınma hem de ibadetlerin devamlılığı açısından önemli olan Şevval orucu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Peki, 2025 yılında Şevval ayı hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...
Şevval ayı başlangıç günü ve tarihi gündeme geldi. Diyanet bilgileri ile Şevval ayı takvimi ve anlamı ile hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, Şevval ayı ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Şevval ayının anlamı ile önemli nedir? İşte merak edilenler...
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, Şevval ayı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Müslümanlar için önemli olan bu ayda, Ramazan Bayramı'nın ardından oruç tutmak isteyenler Şevval orucunu da yerine getirebilirler.
ŞEVVAL AYI ORUCU FARZ MIDIR?
Şevval ayında tutulan oruç, büyük fazilet ve sevap barındıran bir ibadettir. Ramazan orucunun ardından gelen bu oruç, halk arasında "Altı Gün Orucu" olarak da bilinir.
Şevval orucu, arka arkaya 6 gün tutulabileceği gibi, ay boyunca farklı günlere dağıtarak da yerine getirilebilir. Her iki durumda da orucun fazileti aynı olup, manevi anlamda büyük kazançlar sağlar. Ramazan ayında tutulan farz oruçlara ek olarak Şevval orucunu da tutmak, sevabı kat kat artıran bir ibadet olarak kabul edilir.