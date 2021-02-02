"BİLMEDİĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

Şevval Şahin, ayrıca sözlerine şunları eklemişti:

Paylaşmadığım, bilmediğiniz çok şey var. Her şey için minnettarım ama kimsenin hayatı mükemmel değil. Bizler sadece istediğimiz kadarını görmenize izin veriyoruz. Bu da sadece yüzde 10’u. Sosyal medya ruh sağlığını kötü etkiler. Instagram’ın sizi etkilemesine izin vermeyin.