Şevval Şahin'in tekne tatili devam ediyor
Yazın başından beri sevgilisi Burak Ateş'in teknesinde Bodrum'un koylarında güneşin ve denizin keyfini çıkaran Şevval Şahin'in tatili devam ediyor
Giriş: 15.08.2025 - 12:18 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:18
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, yazın başından beri bir süredir aşk yaşadığı Burak Ateş'in teknesiyle Bodrum'da tatil yapıyor.
Bodrum'un koylarını tekneyle dolaşan Şevval Şahin, bir kız arkadaşıyla Türkbükü'nde demirli olan teknede görüntülendi.
Gün boyunca güneşlenen Şevval Şahin'in keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.
