Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Şevval Şahin'in tekne tatili devam ediyor

        Şevval Şahin'in tekne tatili devam ediyor

        Yazın başından beri sevgilisi Burak Ateş'in teknesinde Bodrum'un koylarında güneşin ve denizin keyfini çıkaran Şevval Şahin'in tatili devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 12:18 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı teknede geçiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, yazın başından beri bir süredir aşk yaşadığı Burak Ateş'in teknesiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

        Bodrum'un koylarını tekneyle dolaşan Şevval Şahin, bir kız arkadaşıyla Türkbükü'nde demirli olan teknede görüntülendi.

        Gün boyunca güneşlenen Şevval Şahin'in keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şevval Şahin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!