Şevval Sam, önceki akşam oğlu Tarık Emir Tekin ile Cihangir’deydi.

Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, oğlunun kız arkadaşıyla tanışan Sam, “Tarık İngiltere’de oyunculuk okudu. İlk kez Selçuk Yöntem ile kamera karşısına geçti. Oğlumla bir anne olarak gurur duyuyorum” dedi.

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