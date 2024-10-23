"Seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya düşecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu’nu yarın hizmete açacaklarını bildirdi.

Kış mevsiminde Mozeret Geçidi’nde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu’nda başlatılan çalışmaları tamamladıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, “Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısına erişim sağlayan Ardahan ve Kars illerinin ayrımında yer alan Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu’nu 16,3 kilometre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi, çift tüp olarak inşa ettiğimiz 2 bin 308 metre uzunluktaki Aşık Şenlik Tüneli ile geçilecek. Ayrıca güzergâh üzerinde bulunan 53 metrelik Çıldır Köprüsü ve 6 hemzemin kavşak inşaatını da tamamladık. Tünel ile 14 adet keskin viraj ortadan kaldırılarak, yol kotu 209 m aşağıya alınmıştır” diye konuştu.