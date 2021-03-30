Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar 'Özel araçla ve otobüsle seyahat yasak mı?' Sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın en son yayımladığı genelgede şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair açıklamalar yapıldı. Peki, şehirler arası yolculuk yasak mı? İşte şehirler arası seyahat izni şartları...



SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?



Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat yasağı kaldırılmıştı. Şehirlerarası seyahatlerde HES kodu taraması yapılıyordu. Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs risk haritası yenilendi ve illerin risk durumları değişti. Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS RİSK GRUPLARI



Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)