18-30 yaş arası gençler Seyahatsever Projesi kapsamında KYK yurtlarında ücretsiz konaklayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtları, yaz boyunca gençlere açılıyor. 'Seyahatsever Projesi' olarak adlandırılan uygulama kapsamında deprem illeri haricinde diğer şehirlerdeki bir kız ve bir erkek yurdu ücretsiz konaklama için hizmet verecek. İşte, Seyahatsever Projesine dair tüm detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir proje başlattı. Seyahatsever Projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, yaz boyunca deprem illeri haricindeki diğer KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilecek. İşte, Seyahatsever Projesi kapsamında tüm merak edilenler...
SEYAHATSEVER PROJESİ ÜCRETSİZ KYK YURDU İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?
Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilir.
SEYAHATSEVER PROJESİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
Proje 8 Temmuz 2024 ile 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında devam edecek.