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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şeyda Yılmaz | "Keşke o polisin yerine ben ölseydim!" | Son dakika haberleri

        Şehit Şeyda'nın katilinin annesi konuştu: Keşke o polisin yerine ben ölseydim!

        İstanbul Ümraniye'de, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, "Keşke polisimiz değil de ben ölseydim" dedi. İşte anne Geçti'nin açıklamaları...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:54
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        Şehit Şeyda'nın katilinin annesi konuştu!
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        İstanbul'da olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşanmıştı.

        Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.

        ŞEYDA YILMAZ ŞEHİT OLDU

        İHA'da yer alan habere göre polis memurlarının da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KATİL ZANLISININ ANNESİ KONUŞTU

        Olaya ilişkin tutuklanan katil zanlısının annesi Pınar Geçti, "Anne baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler. Twitterlarda, sosyal medyalarda, 'yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız'. Allah'ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim?

        "NİYE DEVLET BUNU ALMADI"

        Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese. 26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı. O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim ben. Bunları hepsini söyledim ben.

        "ÇOCUĞUMUN YERİNİ BEN SÖYLEDİM"

        Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez. Çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba, cani miyim ben? Ben gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

        "KEŞKE POLİSİMİZE DEĞİL BANA GELSEYDİ"

        Şehit Şeyda Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileyen Pınar Geçti, "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi" dedi.

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