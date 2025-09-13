Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Seyir halindeki İETT otobüsü yandı | Son dakika haberleri

        Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 13.09.2025 - 11:54
        Seyir halindeki İETT otobüsü yandı
        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsü yandı.

        Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.

        Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Otobüsün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #istanbul haberleri
        #İETT otobüsü
        #yangın
        #Son dakika haberler
