Şeyma'nın şüpheli ölümünde iddianame! Uyuşturucuyla direncini kırıp, 14.kattan attı iddiası!

Ankara Etimesgut'ta, oturduğu binanın 14. katından düşen Şeyma Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturmada, şüpheli Hüseyin Uyucu hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

AA'da yer alan habere göre Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 15 Mart'ta Şehit Osman Avcı Mahallesi 58. Sokak Demirel Bloklarında oturan Şeyma Gökçe 14. kattan düşme sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadının düştüğü belirlenen daireye giden ve kapıyı çalan emniyet ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Daire girişinde koridorda dağınık şekilde eşyalar, katlanmış halı, kırılmış mobilya cam parçasının olduğu eşyaların girişe engel şekilde bulunduğunu tespit eden ekipler, yatak odasında uyuyan maktulün erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu'yu gözaltına aldı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Uyucu, Bilkent Gaziler Fizik Tedavi Hastanesinde tedavi olduğu süreçte Gökçe'yi tanıdığını, arkadaşlıklarının zamanla sevgililiğe dönüştüğünü anlattı.

Uyucu, beyanlarına şöyle devam etti: "O sırada protezim takılı değildi ve tek bacak haldeydim. Kendisine sarılıp zarar vermemesi için sakinleştirmeye çalışsam da tek bacak olduğum için gücüm yetmedi. Kendisinden protezimi ve silikonu vermesini istedim ancak aynı şekilde salona giderek yere bardak fırlatıyordu. Yanıma gelerek silikonu bana verdi ve protezimi taktım. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım ve cam kırıklarından zarar görmemesi için terlik giymesini istedim. Bir süre terliği giymedi. Ayaklarının altı cam kırıklarından dolayı kesilmişti. Gün içinde ağrılarım nedeniyle reçeteli olan haplarımdan toplamda ayrı ayrı 6 adet içtim ve uyuyakaldım. O esnada Şeyma da benimle birlikte yataktaydı. Şeyma'nın üzerinde bana ait bordo renkli tişört ve kendisine ait pembe renkli eşofmanı vardı. Aynı gün saat 19.50 sıralarında polisler evime girmişler ve bana 'kız arkadaşın nerede' diye sorduklarında ben de kendilerine 'evde abi' diye cevap verdim. İkametime polisler ile baktığımda ikametimin tertemiz olduğunu, Şeyma'nın valiz, hurçlar ve poşetlerinin kapı önünde olduğunu gördüm. Polisler o sırada bana Şeyma ile ilgili sorular sordular. Kötü bir şey olduğunu anladım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kendisiyle aramız çok iyiydi, kendisini seviyordum ve evlilik planları yapıyorduk."

Olay gününe kadar maktulle aralarında herhangi kavga olmadığını iddia eden Uyucu, kahvaltı yaptıkları sırada kıskaçlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, Gökçe'nin yatak odasına giderek kıyafet dolabını hızlı bir şekilde çekince dolabın aynasının kırıldığını öne sürdü.

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"KIZIMI UYUŞTURUCUYA HÜSEYİN UYUCU ALIŞTIRMIŞTIR"

Müşteki sıfatıyla ifade veren, maktulün annesi Günnur Ç. de kızının intihar ettiğine inanmadığını, kızının kendisine şüphelinin şiddet uyguladığını anlattığını aktardı.

Günnur Ç. "Şeyma yine son zamanlarda Hüseyin'in kendisini takip ettiğini, telefonuna program yüklediğini, Hüseyin'in kendisine baskılar yaptığını bana söylemişti. Bu hususa ilişkin bana mesaj da atmıştı. Kızım uyuşturucu madde kullanmazdı. Ancak kızımla ilgili gelen adli tıp raporunda uyuşturucu kullandığını daha sonradan adli makamlardan öğrendim. Kızımı uyuşturucuya Hüseyin Uyucu alıştırmıştır. Ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Tanık olarak ifade veren E.A.H. de maktulün komşusu olduğunu olay günü karşı dairesinden kavga sesleri duyduğunu bir müddet sonra da çok sert bir şekilde düşme sesine benzer bir ses duyduğunu ifade etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Olay akabinde kolluk kuvvetlerince maktulün atıldığı daireye çıkılarak kapı çalındığında yaklaşık 45 dakika boyunca kapının açılmadığı, akabinde çilingir vasıtasıyla ikamet kapısının açıldığı, ikametten içeriye polis ekiplerince girildiği, ikametin yatak odasında Hüseyin Uyucu'nun polisler tarafından yataktan kaldırıldığı, polis ekiplerince kendisine olayla ilgili olarak sorulan sorulara çelişkili, manasız ve tutarsız cevaplar verdiği belirlenmiştir. Şüphelinin bu şekilde suçtan kurtulmaya yönelik davranış sergilediği, ikamette boğuşma emareleri görüldüğü, kan lekeleri ile kırık cam parçalarının olduğu, Uyucu'nun her ne kadar ikamette bulunan cam parçalarının maktulün olay öncesi sinir krizi geçirmesi sonucu aralarında çıkan tartışma sırasında meydana geldiğini beyan etmiş ise de maktulün yapılan ölü muayene ve otopsi raporu doğrultusunda elinde ve kolunda herhangi bir kesi olmadığı tespit edilmiştir."