Mohammed Alsaloussi, kısa bir süre önce Şeyma Subaşı'ya romantik bir evlilik teklifi etmişti. Sosyal medyada en çok konuşulan çiftlerden biri olmayı başaran ikili kısa bir süre önce ayrıldı. Şeyma Subaşı, ayrılık nedenini "Bize kalsın" diyerek açıklamak istemedi.

MOHAMMED ALSALOUSSI KİMDİR?

Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.

2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.