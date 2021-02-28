"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"

Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile yer aldığı bu karesini ise, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notuyla yayınlamıştı.