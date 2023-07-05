EMEKLİLER NASIL YARARLANACAK?

Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek.

Taban maaşın dışındakiler ise refah payı ile birlikte yüzde 30 zam alacaklar. Ancak bu konuda da çalışmalar devam ediyor ve 5 Temmuz Çarşamba günü rakamların kesinleşmesi bekleniyor.