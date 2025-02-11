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        Haberler Sağlık SGK, ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların ödenen kutu sayısını düşürdü | Sağlık Haberleri

        SGK, ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların ödenen kutu sayısını düşürdü

        SGK, hastalar tarafından en çok kullanılan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların ödenen kutu sayılarını düşürdü. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, muayene ücretlerinin yüzde 542 artarken, vatandaşların bir kutuya düşen ilaçların hesabını eczacıya sorduğuna dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:14
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        SGK, ağrı kesici ilaçların ödenen kutu sayısını düşürdü
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        Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan (TEİS) yapılan açıklamada, SGK’nın tasarruf kapsamında birtakım önlemler alındığı ancak bunun vatandaşla paylaşılmadığı ve sorumluluğun eczacılara yüklendiği kaydedildi.

        TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Hasta vatandaşlarımız eczanelerimize geldiğinde 2 kutu veya daha fazla ilaç alacaklarını beklerken kurum bir kutu ödeyince hesabını bizden soruyor” dedi.

        Ecz. Saydan, ödenen kutu sayısı düşürülen bu ilaçların aspirin ve ibuprofen gibi ilaçlar olduğunu söyleyerek şunları belirtti: “Muayene ücretleri yüzde 542 artarken, vatandaşlar bir kutuya düşen ilaçların hesabını biz eczacıya soruyor. Eğer kurum başkanımız sebepleriyle hastalarımızın ödenen ilaç sayısının neden bir kutuya düşürüldüğünü açıklarsa bizlerde bu külfetten kurtulacağız. Bizler eczacıyız hastalarımıza ilaç danışmanlığı yerine kaç kutu ilaç ödeneceğini ve nedenlerini anlatmak istemiyoruz.”

        Saydan, analjezik ve steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİ) antibiyotiklerden sonra en sık reçete edilen ilaçlar olduğunu söyledi.

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        Saydan, kurumca kısıtlama getirilen ilaçlarda raporlu da olsa 1 kutu ödendiğini belirterek, "TEİS olarak SGK tarafından uygulamaya konulan bu tasarruf işlemini vatandaşlarımızla paylaşmak ve bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını anlatmak isteriz" dedi.

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