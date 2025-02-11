SGK, ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların ödenen kutu sayısını düşürdü

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan (TEİS) yapılan açıklamada, SGK’nın tasarruf kapsamında birtakım önlemler alındığı ancak bunun vatandaşla paylaşılmadığı ve sorumluluğun eczacılara yüklendiği kaydedildi.

TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Hasta vatandaşlarımız eczanelerimize geldiğinde 2 kutu veya daha fazla ilaç alacaklarını beklerken kurum bir kutu ödeyince hesabını bizden soruyor” dedi.

Ecz. Saydan, ödenen kutu sayısı düşürülen bu ilaçların aspirin ve ibuprofen gibi ilaçlar olduğunu söyleyerek şunları belirtti: “Muayene ücretleri yüzde 542 artarken, vatandaşlar bir kutuya düşen ilaçların hesabını biz eczacıya soruyor. Eğer kurum başkanımız sebepleriyle hastalarımızın ödenen ilaç sayısının neden bir kutuya düşürüldüğünü açıklarsa bizlerde bu külfetten kurtulacağız. Bizler eczacıyız hastalarımıza ilaç danışmanlığı yerine kaç kutu ilaç ödeneceğini ve nedenlerini anlatmak istemiyoruz.”

Saydan, analjezik ve steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİ) antibiyotiklerden sonra en sık reçete edilen ilaçlar olduğunu söyledi.

RAPORLU HASTAYA BİLE MEDULA SİSTEMİ 1 KUTUDAN FAZLA İLAÇ VERMİYOR

Saydan, kurumca kısıtlama getirilen ilaçlarda raporlu da olsa 1 kutu ödendiğini belirterek, "TEİS olarak SGK tarafından uygulamaya konulan bu tasarruf işlemini vatandaşlarımızla paylaşmak ve bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını anlatmak isteriz" dedi.