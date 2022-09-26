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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK başvuru şartları neler? SGK 341 personel memur alımı başvuru tarihleri ne zaman?

SGK personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı (SGK) toplamda 341 personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte SGK memur alımı şartları ve başvuru detayları...

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  • SGK başvuru şartları neler, başvurular başladı mı? SGK 341 personel memur alımı başvuru tarihleri ne zaman?

    SGK, 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen olmak üzere toplamda 341 personel alımı yapacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) alınacak personel alımına ilişikn ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İşte SGK personel alımı detayları...
  • SGK başvuru şartları neler, başvurular başladı mı? SGK 341 personel memur alımı başvuru tarihleri ne zaman?

    SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    SGK'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek.
  • SGK başvuru şartları neler, başvurular başladı mı? SGK 341 personel memur alımı başvuru tarihleri ne zaman?

    KPSS ŞARTI ARANIYOR!

    Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.
  • SGK başvuru şartları neler, başvurular başladı mı? SGK 341 personel memur alımı başvuru tarihleri ne zaman?

    SONUÇLAR E-DEVLET'TE AÇIKLANACAK!

    Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

    Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.

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