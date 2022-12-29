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SGK binalarında EYT kuyrukları

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından birçok şehirde eksik prim günleri için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar ile yeni düzenleme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinin önlerinde yoğunluk oluşturdu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • SGK binalarında EYT kuyrukları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyenler sabah erken saatlerinde SGK binalarının önüne geldi.
  • SGK binalarında EYT kuyrukları

    Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.
  • SGK binalarında EYT kuyrukları

    Birçok şehirde kuyruklar oluşurken bu anlar kameralara böyle yansıdı...
  • SGK binalarında EYT kuyrukları

    SGK'DAN VİDEOLU BİLGİLENDİRME GELDİ

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi.
  • SGK binalarında EYT kuyrukları

    SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:
  • SGK binalarında EYT kuyrukları

    "Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları
  • SGK binalarında EYT kuyrukları

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